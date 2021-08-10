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Лондонская фондовая биржа

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

© AFP / HENRY NICHOLLS
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2048)
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Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросла на 0,2% и составила 102,29 с доходностью 2,23%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,04%, торги закрылись с доходностью 2,44% по цене 106,78 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,29 пункта с доходностью 5,16%, за неделю цена понизилась на 0,08%.

Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,18% до 101,52, доходность составила 3,75%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 10,27% и составила 16,54 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 187 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,6-16,6 фунта за акцию.

Лондон. Королевский банк и лондонская биржа
© AFP / TOLGA AKMEN
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Цена на акции компании Georgia Capital понизилась на 1,11% и составила 6,22 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 231 тысячи ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,18-6,3 фунта.

Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 7,08% до 13 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 102 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 11,9-13,34 фунта за акцию.

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Темы:
Экономика Грузии (2048)
Теги:
Грузия, еврооблигации, Национальный банк Грузии, TBC Bank

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