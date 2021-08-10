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Дом Юстиции в столице Грузии

Власти Грузии выставили на продажу госимущество стоимостью 90 миллионов лари

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2048)
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Ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета и именно они используются, в том числе в масштабных программах поддержки бизнеса

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Имущество стоимостью 90 миллионов лари выставлено на электронный аукцион в рамках государственной программы "100 инвестиционных предложений для бизнеса", заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге.

С целью поощрения инвестиций в экономику Грузии и продуктивного использования государственных ресурсов власти расширили программу "100 инвестиционных предложений для бизнеса", предложив предпринимателям объекты общей стоимостью в 400 миллионов лари (134 миллиона долларов).

Каха Каладзе
photo : Tbilisi City Hall / FB
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"Хорошие экономические показатели, добрая воля и доверие инвесторов позволяют нам еще больше ускорить процесс приватизации... Мы проводим реформу очень быстрыми темпами и наша главная задача – задействовать все, что до сих пор застопорилось в экономическом обороте, чтобы создать богатство и трудоустроить людей", – сказал министр экономики и устойчивого развития.

По ее словам, в пакет входит различная недвижимость, а также акции нескольких остановленных госпредприятий.

Инвестиционные объекты на продажу посредством аукциона объявило Национальное агентство государственного имущества Минэкономики, которое успешно продолжает ускоренный процесс приватизации в рамках программы.

На этот раз Агентство предлагает частному сектору инвестиционную собственность на сумму более 90 миллионов лари, в том числе 54 участка сельскохозяйственных земель и 6 государственных предприятий.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава
photo : Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia / FB
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Кроме того, 89 выставленных на аукционе объектов будут проданы со скидкой 25-50%. Отмечается, что процесс приватизации будет максимально прозрачным и доступным для всех. Также желающим участвовать в торгах больше не придется тратить время на бюрократические процедуры.

Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.

По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета и именно они используются, в том числе в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами из-за пандемии, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.

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Темы:
Экономика Грузии (2048)
Теги:
Грузия, Национальное агентство государственного имущества

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