Скидки для вакцинированных: главный ресторатор Грузии ввел систему поощрения

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Руководитель ассоциации рестораторов Грузии Шота Бураджанадзе озвучил инициативу, которая, по его мнению, поможет избежать очередного введения жестких ковид-ограничений для этой бизнес-отрасли.

В первую очередь Бурджанадзе призвал своих коллег соблюдать запрет правительства Грузии и отказаться от проведения массовых мероприятий – свадеб и поминок. Во-вторых, по мнению главного ресторатора страны, необходимо ввести систему поощрения вакцинированных граждан.

"Вакцинация – единственный способ спастись. По моему личному решению, гости, прошедшие вакцинацию, получат скидки на обслуживание в ресторанах, которыми я владею, а сотрудники получат надбавку к заработной плате", – заявил Бурджанадзе на пресс-конференции во вторник.

При этом он не указал, какого размера будет скидка для вакцинированных в его заведениях.

Ресторатор подчеркнул, что этот шаг ни в коем случае не должен расцениваться как дискриминация невакцинированных граждан. Для них все останется по-прежнему – рестораны продолжат их обслуживать и принимать на работу.

В Грузии новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки было зафиксировано 5 697 случаев. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 54 пациента, а с начала пандемии – 6 182.

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