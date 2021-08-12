Что мы едим? – в общепитах Аджарии выявлены нарушения

Основные нарушения и недоброкачественная продукция в Аджарии были выявлены на объектах реализации мяса и морепродуктов

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия продолжают проверку объектов реализации продуктов питания и общепитов курортных зон – на этот раз нарушения выявлены на 42 объектах в Аджарии, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы агентства в июле проверили 95 объектов, в 16 из них готовили шаурму, 26 – были пекарнями, 19 – кондитерскими и 34 – объектами реализации мяса и морепродуктов.

Из 95 объектов нарушения разного типа были выявлены в 42 местах, в том числе 11 из них были объектами реализации мяса и морепродуктов. Специалисты изъяли около 217 кг мяса, 1,5 кг купат и 53 кг рыбы непригодной в пищу.

Были также проверены восемь объектов по изготовлению шаурмы, 13 пекарен и десять кондитерских.

С результатами госконтроля детальнее можно ознакомиться по ссылке: https://nfa.gov.ge/Ge/Files/ViewFile/721

Национальное агентство продовольствия постоянно осуществляет в масштабах всей страны проверку качества продуктов питания, чтобы максимально были защищены жизнь и здоровье местных потребителей и туристов.

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