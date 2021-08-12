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За что закрыли ритуальные залы в Батуми?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1996)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210812/252566499/Za-chto-zakryli-ritualnye-zaly-v-Batumi.html

Повторно выявленные нарушения норм, установленных в условиях пандемии коронавируса для бизнес-операторов, обернулись для двух ритуальных залов в Батуми полным закрытием

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Два ритуальных зала в Батуми (Аджария) -"Эра" и "Давид", закрыты из-за выявленных повторных нарушений правил изоляции и карантина, сообщает МВД Грузии.

Объекты закрыли 11 августа в рамках следственных мероприятий.

По информации ведомства, указанные ритуальные объекты, несмотря на административные штрафы, продолжали экономическую деятельность, запрещенную постановлением правительства Грузии.

Летний город Батуми - Дом Юстиции и озеро с фонтанами у приморского бульвара
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Аджарии ужесточили контроль за ритуальными залами

В Грузии запрещено справлять свадьбы, поминки, крестины и дни рождения компаниями больше 10 человек из-за пандемии коронавируса. Однако в стране постоянно фиксируется нарушение этого запрета. В связи с резким ухудшением эпидситуации в стране с 10 августа по распоряжению премьера контроль был усилен.

МВД напоминает, что согласно статье 248 УК Грузии, повторное нарушение одного и того же действия лицом, наказанным в административном порядке за нарушение правила изоляции и карантина, влечет уголовную ответственность. В частности, юридические лица наказываются штрафом, лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом, а в случае физического лица - домашним арестом от шести месяцев до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1996)
Теги:
Грузия, Батуми, Коронавирус COVID-2019, Ограничения

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