Время работы объектов питания в Грузии сокращается

Рестораны, кафе, бары в связи с резким ухудшением эпидситуации в стране с 14 августа по 4 сентября будут закрываться на час раньше, в 23.00

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Время работы объектов питания в Грузии с 14 августа по 4 сентября меняется, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе на брифинге в четверг.

Часы работы сокращаются на час.

"Работа объектов питания вместо 00:00 будет разрешена до 23:00", - сказал Гибрадзе.

Кроме того, на этот же период ограничивается работа детских развлекательных центров.

Такое решение Межведомственный координационный совет принял в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Ежедневно число инфицированных Грузии увеличивается на четыре-пять тысяч человек.

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