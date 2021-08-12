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Новая мясо-молочная ферма в Грузии

Животноводство продолжает активно развиваться в Грузии

photo: Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (258)
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В ферму, оснащенную по современным стандартам, было инвестировано 2,5 миллиона лари, отсюда 1,5 миллиона лари – это льготный агрокредит

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Животноводческую ферму построили в муниципалитете Дедоплисцкаро (регион Кахети) при поддержке госпрограммы "Льготный агрокредит", говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства Грузии.

По данным ведомства, в общей сложности в ферму, оснащенную по современным стандартам, было инвестировано 2,5 миллиона лари (806 тысяч долларов), отсюда 1,5 миллиона лари (484 тысячи долларов) – это льготный агрокредит, а остальная часть - собственные инвестиции молодого фермера Зураба Масурашвили.

  • Благодаря "Льготному агрокредиту" в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари. В течение 2020 года выдано 6,2 тысячи кредитов на общую сумму более 372 миллиона лари. Софинансирование государства составило 64,3 миллиона лари. К проекту подключены 13 банков и четыре лизинговые организации.

На ферме трудоустроены 10 местных жителей. Ежедневно на ней производится 4 тонны молока. Продукция продается на местном рынке.

Согласно данным Национальной службы статистики, поголовье крупного рогатого скота в Грузии за 2020 год увеличилось на 6,2% до 923,1 тысячи голов. За прошлый год из Грузии было вывезено 75 тысяч голов крупного рогатого скота, а импортировано - 1,4 тысячи. Производство мяса в 2020 году составило 69,5 тысячи тонн, сохранившись на уровне 2019 года.

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (258)
Теги:
Грузия, Сельское хозяйство, Инвестиции

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