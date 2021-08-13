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Сбор урожая персиков в Кахети

Экспорт персиков из Грузии превысил 23 миллиона долларов

photo: Ministry of Environment and Agriculture / FB
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (259)
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Sputnik Грузия
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Объемы экспорта фруктов на 41% (7,6 тысячи тонн) превышают показатели за аналогичный период прошлого года

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. С 1 мая Грузия экспортировала 25,9 тысячи тонн персиков и нектаринов на сумму 23,4 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.

По данным ведомства, объемы экспорта фруктов на 41% (7,6 тысячи тонн) превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Кроме того, стоимость экспорта выросла на 51% или на 7,9 миллиона долларов.

Грузинские яблоки в ящиках - уличная торговля
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Россия вновь остается лидером по импорту грузинских фруктов. За отчетный период из Грузии в эту страну уже вывезли 16,9 тысячи тонн персиков и нектаринов. На втором и третьем местах по количеству импорта грузинских персиков Армения (7 688 тонн) и Украина (671 тонна).

В этом году в процессе сдачи урожая задействованы 36 холодильных хозяйств вместо 23.

В целях содействия реализации урожая персиков в течение всего сезона специальная рабочая группа будет обеспечивать осуществление всех процедур, связанных с экспортом фруктов, по принципу одного окна.

За сезон 2020 года из Грузии было экспортировано примерно 23,4 тысячи тонн персиков. Более 80% от общего количества пришлось на Россию. Среди других важных экспортных рынков – Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Словения, Ирак, Иран, Беларусь, Молдова и Катар.

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (259)
Теги:
Грузия, Персикм, Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Сельское хозяйство

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