Оштрафованы энергоснабжающие компании Тбилиси "Теласи" и "Телмико"

Причиной штрафа компаниям стало обращение граждан о завышенных счетах на электроэнергию и несоответствущих тарифах

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Национальная комиссия по энергетики и водоснабжению оштрафовала энергоснабжающие компании Тбилиси "Телмико" и "Теласи" за неточное снятие данных абонентов, говорится в сообщении комиссии.

Компания "Телмико" начала функционировать в Тбилиси с 1 июля, сменив компанию "Теласи". Уже с конца июля на компанию стали поступать жалобы из-за высоких счетов на электроэнергию, которых жители Тбилиси получили сразу два и от "Теласи" и от "Телмико".

Согласно сообщению "Телмико" получило штраф в размере 75 тысяч лари, а "Теласи" - 50 тысяч лари.

В комиссии пояснили, что причиной штрафа компаниям стало обращение граждан о завышенных счетах на электроэнергию и несоответствущих тарифах, что подтвердилось проверкой в компании.

Ранее глава комиссии Давид Нармания заявил, что всего поступило 50 официальных жалоб от граждан.

Кроме того штраф в размере 75 тысяч лари получила и водораспределительная компания Georgian Water & Power

Причиной штрафа, по информации комиссии, стала нерегулярная проверка счетчиков жителей города и принуждение граждан оплачивать счета за несколько месяцев

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.