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Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и управлению водными ресурсами

Оштрафованы энергоснабжающие компании Тбилиси "Теласи" и "Телмико"

© Sputnik / Alex Shlamov
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (261)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210813/252569805/Oshtrafovany-energosnabzhayuschie-kompanii-Tbilisi-Telasi-i-Telmiko.html

Причиной штрафа компаниям стало обращение граждан о завышенных счетах на электроэнергию и несоответствущих тарифах

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Национальная комиссия по энергетики и водоснабжению оштрафовала энергоснабжающие компании Тбилиси "Телмико" и "Теласи" за неточное снятие данных абонентов, говорится в сообщении комиссии.

Компания "Телмико" начала функционировать в Тбилиси с 1 июля, сменив компанию "Теласи". Уже с конца июля на компанию стали поступать жалобы из-за высоких счетов на электроэнергию, которых жители Тбилиси получили сразу два и от "Теласи" и от "Телмико".

Согласно сообщению "Телмико" получило штраф в размере 75 тысяч лари, а "Теласи" - 50 тысяч лари.

Тбилисская электрораспределительная компания ТЕЛАСИ
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В комиссии пояснили, что причиной штрафа компаниям стало обращение граждан о завышенных счетах на электроэнергию и несоответствущих тарифах, что подтвердилось проверкой в компании.

Ранее глава комиссии Давид Нармания заявил, что всего поступило 50 официальных жалоб от граждан.

Кроме того штраф в размере 75 тысяч лари получила и водораспределительная компания Georgian Water & Power

Причиной штрафа, по информации комиссии, стала нерегулярная проверка счетчиков жителей города и принуждение граждан оплачивать счета за несколько месяцев

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Темы:
Энергетика Грузии (261)
Теги:
Грузия, Georgian Water and Power, Компания "Теласи", Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии, штраф

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