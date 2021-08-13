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Картофель грузинского производства, подготовленный к продаже

Что мы едим: Грузия вернула Турции 52 тонны больного картофеля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2051)
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Sputnik Грузия
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Два грузовика картофеля, который везли на реализацию в Грузию, не прошел санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль, поскольку был заражен карантинными вредными организмами

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Налоговая служба Минфина Грузии изъяла 52 тонны зараженного картофеля на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница).

Сотрудники таможни остановили для проверки два грузовика, груженных картофелем. В результате лабораторного исследования взятых образцов сотрудниками отдела санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Таможенного департамента были обнаружены карантинные вредные организмы. Картофель оказался больным.

Согласно постановлению правительства Грузии №463, указанный груз был возвращен в страну-экспортер Турцию.

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Темы:
Экономика Грузии (2051)
Теги:
Грузия, Турция, Картофель

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