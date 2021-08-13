В Кутаисском аэропорту пассажиропоток восстановлен на 50%

Сейчас из Кутаисского международного аэропорта самолетами трех лоукостеров можно вылететь по 19 направлениям в 11 стран

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. В июле Кутаисский международный аэропорт сумел на 50% восстановить пассажиропоток в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба аэропорта.

В течение июля аэропорт обслужил 42 332 человека, в то время как в 2019 году эта цифра достигала более 84 тысяч пассажиров.

Кроме того, наблюдается положительная динамика в плане восстановления рейсов. В июле возобновлено 70% рейсов в сравнении с показателями аналогичного периода за 2019 год.

По данным Объединения аэропортов Грузии, сейчас воздушный порт Кутаиси обслуживает три авиакомпании, которые летают в 11 стран по 19-ти направлениям – это венгерский лоукостер Wizz Air, казахстанский FlyArystan и белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа".

С марта 2020 года вплоть до февраля 2021 года Грузия закрыла регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Сейчас страна постепенно восстанавливает авиасообщение и возвращает на свой авиарынок международные авиакомпании, которые были вынуждены прекратить полеты из-за пандемии коронавируса.

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