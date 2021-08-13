17:52 13 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6550
  • 100 RUB4.2369
  • USD3.1138
Поиск
Кутаисский международный аэропорт

В Кутаисском аэропорту пассажиропоток восстановлен на 50%

photo : courtesy of UN Studio
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (2052)
7410
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/18/252111424.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210813/252574052/V-Kutaisskom-aeroportu-passazhiropotok-vosstanovlen-na-50.html

Сейчас из Кутаисского международного аэропорта самолетами трех лоукостеров можно вылететь по 19 направлениям в 11 стран

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. В июле Кутаисский международный аэропорт сумел на 50% восстановить пассажиропоток в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба аэропорта.

В течение июля аэропорт обслужил 42 332 человека, в то время как в 2019 году эта цифра достигала более 84 тысяч пассажиров.

Пассажирский самолет взлетает с территории батумского аэропорта
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Иорданская авиакомпания возобновит полеты в Грузию

Кроме того, наблюдается положительная динамика в плане восстановления рейсов. В июле возобновлено 70% рейсов в сравнении с показателями аналогичного периода за 2019 год.

По данным Объединения аэропортов Грузии, сейчас воздушный порт Кутаиси обслуживает три авиакомпании, которые летают в 11 стран по 19-ти направлениям – это венгерский лоукостер Wizz Air, казахстанский FlyArystan и белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа".

С марта 2020 года вплоть до февраля 2021 года Грузия закрыла регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Сейчас страна постепенно восстанавливает авиасообщение и возвращает на свой авиарынок международные авиакомпании, которые были вынуждены прекратить полеты из-за пандемии коронавируса.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (2052)
Теги:
Грузия, авиасообщение, Кутаисский международный аэропорт

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Паводковые воды в городе Бозкурт в провинции Кастамону в Турции
Испытание на прочность: после лесных пожаров в Турцию пришло разрушительное наводнение
Землетрясения каждый день: как живется в эпицентре на юге Грузии
Землетрясения каждый день: как живется в эпицентре на юге Грузии
Коронавирус на Южном Кавказе - новые данные
Коронавирус на Южном Кавказе - новые данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться