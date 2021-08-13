Грузия заработает миллиард долларов от экспорта вина за 10 лет - прогноз премьера

За семь месяцев 2021 года Грузия экспортировала до 50 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 58 стран, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. В планах правительства на ближайшие 10 лет увеличить доходы от экспорта грузинского вина до одного миллиарда долларов, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на встрече с виноделами в регионе Кахети.

Встреча прошла в Шато Зегаани. Глава правительства обсудил ситуацию в отрасли, реализованные проекты, а также лично от виноделов выслушал информацию о необходимых мерах для развития виноделия в стране.

На встрече было отмечено, что в текущем году будет реализована программа субсидирования для поддержки ртвели, чтобы ситуация из-за пандемии не отразилась на динамике стабильного развития виноделия, а весь собранный урожай был сдан на заводы беспрепятственно.

При поддержке программы субсидирования до 25 тысяч фермеров смогут реализовать свой урожай. Благодаря программе, килограмм винограда сорта ркацители будет стоить не менее 0,90 лари, из которых компании получат 0,35 лари от государства.

На субсидирование ртвели правительство выделило 100 миллионов лари. Для организации сбора урожая 2021 года в Телави будет создан круглосуточный координационный штаб.

По данным Национального агентства вина, за семь месяцев 2021 года Грузия экспортировала до 50 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 58 стран, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом, стоимость экспортированной продукции составила 125 миллионов долларов, что на 9% больше показателя прошлого года.

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