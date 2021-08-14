Экспорт из Грузии продолжает расти – новая статистика

За первые семь месяцев 2021 года экспорт из Грузии вырос на 27,8% по сравнению с тем же периодом 2020 года

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот в январе-июле 2021 года вырос на 21,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 7 484,9 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

За отчетный период в страну импортировали продукцию на 5 209,3 миллиона долларов, что на 19,3% больше по сравнению с январем-июнем 2020 года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-июль 2021 года

Грузинскую продукцию в январе-июле 2021 года вывезли на сумму 2 275,6 миллиона долларов, что на 27,8% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

За отчетный период отрицательный внешнеторговый баланс Грузии составил 2 933,6 миллиона долларов, что на 16,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Власти продолжат содействовать экспорту

Положительная статистика экспорта, которая в последние месяцы характеризовалась динамикой роста, четко отражает положительные тенденции в экономике Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Показатель экспорта, зафиксированный в июле, на 20,6% превысил данные, зафиксированные до пандемии, в июле 2019 года.

"Увеличение экспорта означает рост производства, рабочих мест и валютных поступлений", – сказала Натия Турнава.

По словам министра, продвижение экспорта, экспортных отраслей и предприятий является одним из приоритетных направлений работы правительства.

"Мы вводим новые механизмы поддержки, которые включают одновременный доступ к банковским ресурсам с низкими процентами, а также использование специальных грантов и другой важной поддержки. Думаю, что благодаря новым механизмам поддержки, экспорт грузинской продукции еще больше увеличится, что, в свою очередь, положительно скажется на темпах экономического роста", – сказала Натия Турнава.

В частности, по ее словам, в государственную программу "Производи в Грузии" добавлено около 60 бизнес-направлений, которые имеют потенциал как для развития экспорта, так и для замещения импорта на местном рынке.

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