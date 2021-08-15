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Виноградники в Кварельском районе

Глава Минсельхоза Грузии: противоградовые установки спасли урожай винограда в Кахети

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
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Противоградовая система была может обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии

ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Урожай винограда в Кахети в 2021 году был спасен благодаря противоградовым установкам, заявил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили журналистам.

Впервые противоградовая система была установлена в Кахети в 2015 году. Она может обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии. В каждом районе Кахети устроены огневые точки. Все снаряды для противоградовых установок производят в Грузии.

Противоградовая установка СД-26 грузинского производства
photo: STC Delta / FB
Государство поможет фермерам в установке противоградовых систем

"Если бы не противоградовая система в Кахети, у нас не было бы Ртвели (сбора урожая винограда – ред.). В этом году было нейтрализовано столько градовых облаков, что они могли полностью уничтожить урожай. При этом не только винограда, но и других культур", - сказал Давиташвили.

Сезон сбора урожая винограда в Грузии начинается с Кахети в начале осени. В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.

В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии.

В 2021 году, как и в 2021 году, правительство поможет фермерам в сдаче винограда. На субсидирование выделено 100 миллионов.

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Теги:
Кахети, Град

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