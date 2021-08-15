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Капсула SpaceX Crew Dragon приближается к Международной космической станции

Компания Илона Маска планирует запустить в Грузии свой спутниковый Интернет

© AP Photo / NASA
Экономика
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Темы:
Виртуальная Грузия: интернет-свобода и кибербезопасность (54)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210815/252587760/Kompaniya-Ilona-Maska-planiruet-zapustit-v-Gruzii-svoy-sputnikovyy-Internet.html

По заявлению SpaceX, технически беспроводной интернет возможно будет обеспечить уже в сентябре, когда 1,8 тысячи спутников компании достигнут своих орбит

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Компания Илона Маска SpaceX рассматривает Грузию как одну из первых пилотных стран, где населению будет предоставлен спутниковый Интернет, сообщает Грузинское агентство по инновациям и технологиям (GITA).

По информации агентства, заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ираклий Надареишвили, председатель Агентства по инновациям и технологиям Автандил Касрадзе и генеральный консул Грузии в Сан-Франциско Леван Беридзе обсудили вопросы возможного сотрудничества с главным финансовым офицером SpaxeX Бретом Джонсеном и одним из инвесторов американской компании Биллом Райхертом.

Ноутбук с данными
photo: Pixabay / RAEng_Publications
Грузия намерена развивать цифровые продукты и поощрять конкуренцию на интернет-рынке

"SpaceX выразила заинтересованность в вовлечении Грузии в процесс интернетизации, поэтому они рассматривают Грузию как одну из первых пилотных стран, где SpaceX предоставит населению спутниковый Интернет. Также обсуждалось более активное участие Грузии и грузин в дальнейших планах компании", — говорится в заявлении Грузинско агентства инноваций и технологий.

SpaceX с помощью GITA скоро начнет официальную процедуру получения лицензии на предоставление услуг интернет-провайдера в Грузии.

Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies) планирует обеспечить беспроводной интернет по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink. По заявлениям SpaceX, технически это будет возможно уже в сентябре, когда 1,8 тысячи спутников компании достигнут своих орбит.

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Темы:
Виртуальная Грузия: интернет-свобода и кибербезопасность (54)
Теги:
Илон Маск, SpaceX, Интернет

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