Компания Илона Маска планирует запустить в Грузии свой спутниковый Интернет

По заявлению SpaceX, технически беспроводной интернет возможно будет обеспечить уже в сентябре, когда 1,8 тысячи спутников компании достигнут своих орбит

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Компания Илона Маска SpaceX рассматривает Грузию как одну из первых пилотных стран, где населению будет предоставлен спутниковый Интернет, сообщает Грузинское агентство по инновациям и технологиям (GITA).

По информации агентства, заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ираклий Надареишвили, председатель Агентства по инновациям и технологиям Автандил Касрадзе и генеральный консул Грузии в Сан-Франциско Леван Беридзе обсудили вопросы возможного сотрудничества с главным финансовым офицером SpaxeX Бретом Джонсеном и одним из инвесторов американской компании Биллом Райхертом.

"SpaceX выразила заинтересованность в вовлечении Грузии в процесс интернетизации, поэтому они рассматривают Грузию как одну из первых пилотных стран, где SpaceX предоставит населению спутниковый Интернет. Также обсуждалось более активное участие Грузии и грузин в дальнейших планах компании", — говорится в заявлении Грузинско агентства инноваций и технологий.

SpaceX с помощью GITA скоро начнет официальную процедуру получения лицензии на предоставление услуг интернет-провайдера в Грузии.

Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies) планирует обеспечить беспроводной интернет по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink. По заявлениям SpaceX, технически это будет возможно уже в сентябре, когда 1,8 тысячи спутников компании достигнут своих орбит.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.