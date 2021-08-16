Грузовые перевозки в Грузии выросли на 13%

На фоне роста перевозки грузов, уменьшилось число перевезенных пассажиров до 100,2 млн человек с 112,2 млн в 2020 году

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. В январе-июне 2021 года объем международных грузовых перевозок, осуществленных транспортными отраслями Грузии (автомобильный, железнодорожный, гражданская авиация), составил 11 млн тонн, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года (9,8 млн тонн), сообщается на сайте Минэкономики Грузии.

Кроме того, за тот же период произошло увеличение количества грузов, перевезенных через международные аэропорты Грузии, которое составило 8,8 тысячи тонн, что на 23,4% больше объема грузов, перевезенных за отчетный период 2020 года (7,1 тысячи тонн).

Объем переработки грузов в портах страны уменьшился на 59,8% по сравнению с показателем 2020 года и составил 13,9 миллиона тонн.

Объем обработки грузов в портах Грузии за I полугодие 2021 года

Число отгруженных в портах контейнеров сократилось на 23,8% и составило 203,808 тысячи TEU, при этом в Поти было отгружено 153,9 тысячи TEU (снижение 25,6%), а в Батуми – 49,8 тысячи TEU (снижение 17,9%).

Грузовые перевозки автотранспортом увеличились с 13,2 до 13,4 миллиона тонн, железнодорожные – с 5,5 до 6 миллионов тонн, а авиаперевозки с 7,1 до 8,8 тысячи тонн.

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава отметила, что речь идет о грузах, которые идут через Грузию и в направлении Грузии.

"Объем перевозимых сухопутным транспортом грузов растет особенно высокими темпами, что, несмотря на пандемию коронавируса, мы не остановили, а, наоборот, максимально поддерживаем. Это означает, что наш коридор работает очень активно. Перевозки по новой железной дороге Баку-Тбилиси-Карс также развиваются очень высокими темпами", - сказала Турнава.

Министр выделила контейнерные грузы, направляющиеся в Китай или из Китая, через т.н. средний коридор, одной из стратегических частей которого является Грузия.

"Надо сказать, что этот коридор действительно состоялся, и если мы посмотрим на темпы роста, то количество грузов, идущих из Китая или перевозимых в Китай в контейнерах, практически утроилось", - отметила она.

Число перевезенных пассажиров в первом полугодии 2021 года уменьшилось до 100,2 млн с 112,2 млн в 2020-м. Здесь основная нагрузка пришлась на автомобильные перевозки – 99,4 млн человек. Затем следует гражданская авиация – 0,6 млн и железная дорога – 0,2 млн.

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