Товарный знак "Боржоми" зарегистрирован в Китае

"Сакпатент" внес иск, так как стало известно, что товарный знак "Боржоми" зарегистрировала китайская компания

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Национальный центр интеллектуальный центр – Сакпатент, зарегистрировал марку "Боржоми" как грузинскую марку в Китае, говорится в сообщении Центра.

"С этого дня в Китае нельзя будет использовать название "Боржоми" без согласия министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии", - отмечается в сообщении.

По данным "Сакпатента", такое решение было принято ведомством по решению споров по торговым знакам в Китае.

"Сакпатент" внес в ведомство иск после того, как стало известно, что товарный знак "Боржоми" зарегистрировала китайская компания.

Ведомство решило тяжбу в пользу Грузии и упразднило регистрацию китайской компании, передав права Минсельхозу Грузии.

"Боржоми" – лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая минеральная вода средней минерализации. Источники находятся в Боржомском ущелье в регионе Самцхе-Джавахети (на востоке Грузии).

Минеральная вода занимает основное место в структуре экспорта Грузии.

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