11:31 16 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6698
  • 100 RUB4.2534
  • USD3.1238
Поиск
Минеральная вода Боржоми

Товарный знак "Боржоми" зарегистрирован в Китае

© photo: Sputnik / Aleksey Kudenko
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (2055)
114 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/12/251758039.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210816/252590258/Tovarnyy-znak-Borzhomi-zaregistrirovan-v-Kitae.html

"Сакпатент" внес иск, так как стало известно, что товарный знак "Боржоми" зарегистрировала китайская компания

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Национальный центр интеллектуальный центр – Сакпатент, зарегистрировал марку "Боржоми" как грузинскую марку в Китае, говорится в сообщении Центра.

"С этого дня в Китае нельзя будет использовать название "Боржоми" без согласия министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии", - отмечается в сообщении.

По данным "Сакпатента", такое решение было принято ведомством по решению споров по торговым знакам в Китае.

Города мира. Ханчжоу
© photo: Sputnik / Sergey Mamontov
Китайский прорыв: Грузия увеличит объемы экспорта

"Сакпатент" внес в ведомство иск после того, как стало известно, что товарный знак "Боржоми" зарегистрировала китайская компания.

Ведомство решило тяжбу в пользу Грузии и упразднило регистрацию китайской компании, передав права Минсельхозу Грузии.

"Боржоми" – лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая минеральная вода средней минерализации. Источники находятся в Боржомском ущелье в регионе Самцхе-Джавахети (на востоке Грузии).

Минеральная вода занимает основное место в структуре экспорта Грузии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (2055)
Теги:
Грузия, Китай, "Боржоми", Сакпатент

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенный отель после землетрясения на Гаити
Разрушительное землетрясение на Гаити - фото ЧП
В Кабул вошли талибы*: что происходит в городе?
В Кабул вошли талибы*: что происходит в городе? - видео
Где в Европе здравоохранение лучше?
Где в Европе здравоохранение лучше?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться