У министра финансов Грузии новый заместитель

До назначения на должность замглавы финансового ведомства Бараташвили занимал пост первого заместителя начальника Службы доходов Минфина

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Заместителем министра финансов Грузии стал Мамука Бараташвили, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Соответствующее распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Бараташвили работал на разных должностях в министерстве финансов Грузии с 1999 года.

До своего назначения на должность замглавы финансового ведомства, он занимал пост первого заместителя начальника Службы доходов Минфина с февраля 2020 года.

До того, в 2011-2020 годах был начальником департамента налоговой и таможенной политики Минфина.

Чиновник женат и является многодетным отцом – у него четверо детей.

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