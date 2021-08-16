У министра финансов Грузии новый заместитель

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Заместителем министра финансов Грузии стал Мамука Бараташвили, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Соответствующее распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Бараташвили работал на разных должностях в министерстве финансов Грузии с 1999 года.
До своего назначения на должность замглавы финансового ведомства, он занимал пост первого заместителя начальника Службы доходов Минфина с февраля 2020 года.
До того, в 2011-2020 годах был начальником департамента налоговой и таможенной политики Минфина.
Чиновник женат и является многодетным отцом – у него четверо детей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале