Кредитный портфель правительства Грузии в агросекторе превысил 2 млрд лари

Согласно плану развития, до 2030 года государство должно вложить в сельское хозяйство до 7 миллиардов лари, заявил министр

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Кредитный портфель правительства Грузии в агросекторе в последние годы превысил 2 миллиарда лари, заявил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

По его словам, политика правительства направлена на софинансирование сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности и доступа лиц, работающих в этой сфере, к финансовым ресурсам.

"В 2012 году общий объем кредитов сельскохозяйственному и пищевому секторам составлял 50 миллионов в год, а в последние годы портфель превысил 2 миллиарда лари. На развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности мобилизовано 2 миллиарда лари кредитных ресурсов. Это только часть нашей помощи и вмешательства", - сказал Давиташвили журналистам.

По словам министра, предпосылкой для развития экономики Грузии служит ее природа.

"Развитие является комплексным, чтобы правильно использовать природные ресурсы в гармонии с окружающей средой и развивать деревню, которая включает не только сельское хозяйство, но и экотуризм, сельский туризм, агротуризм, винный туризм. Все, что должно развиваться вместе с населением и по его инициативе, будет поддержано нами", - сказал министр.

Как отметил Давиташвили, согласно плану развития, до 2030 года государство должно вложить в сельское хозяйство до 7 миллиардов лари.

Ведомство активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который обеспечивает выдачу целевых кредитов фермерам по низкой ставке.

Благодаря "Льготному агрокредиту" в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари (примерно 95,3 миллиона долларов). В течение 2020 года выдано 6,2 тысячи кредитов на сумму более 372 миллионов лари (118,2 миллиона долларов). Софинансирование Агентства составило 64,3 миллиона лари (20,4 миллиона долларов).

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале