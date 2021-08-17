Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросла на 0,07% и составила 102,32 с доходностью 2,22%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,17%, торги закрылись с доходностью 2,52% по цене 106,55 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,28 пункта с доходностью 5,16%, за неделю цена повысилась на 0,05%.

Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,09% до 101,62, доходность составила 3,73%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 6,29% и составила 56,5 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 167 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,4-16,44 фунта за акцию.

Цена на акции компании Georgia Capital повысилась на 4,66% и составила 6,51 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 752 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,2-6,62 фунта.

Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 0,15% до 13,02 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 100 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 12,78 -13,44 фунта за акцию.

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