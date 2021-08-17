Сколько денег переводят мигранты в Грузию - новая статистика

В июле больше всего валюты поступило из России – 19,3% от общего объема денежных переводов при помощи электронных систем

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2021 года выросли на 10,4% по сравнению с июлем прошлого года и составили 208,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.

В июле больше всего валюты поступило из России. За указанный период из этой страны перечислено 40,1 миллиона долларов – 19,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июле 2021 года денежных переводов поступило на 0,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Статистика денежных переводов в Грузию за июль 2021 года

Россия, уступившая с января 2021 года Италии первенство по денежным переводам в Грузию, в июне вернулась на лидирующую позицию, которую занимает бессменно на протяжении многих лет.

Сколько валюты прислали в Грузию

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за семь месяцев 2021 года вырос на 34,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 291,4 миллиона долларов.

Статистика денежных переводов в Грузию за январь-июль 2021 года

Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию. Общий объем денежных переводов из РФ в январе-июне составил 224,8 миллиона долларов – 17,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из России с начала 2021 года денежных переводов поступило на 20,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты выслали из Грузии

В июле из Грузии за границу перевели 26,7 миллиона долларов, что на 19,9% больше, чем за тот же месяц 2020 года.

За первые семь месяцев 2021 года из Грузии за границу перевели 164,7 миллиона долларов, что на 28,4% больше, чем за тот же период 2020 года.

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