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Тбилисская электрораспределительная компания ТЕЛАСИ

Энергоснабжающие компании Тбилиси обязали пересмотреть счета абонентов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (262)
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Компании должны в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, в противном случае им грозят санкции

ТБИЛИСИ, 18 авг - Sputnik. Энергоснабжающие компании Тбилиси "Телмико" и "Теласи" обязали скорректировать счета граждан за электричество, иначе им грозят повторные штрафы, говорится в сообщении Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC).

Компания "Телмико" начала функционировать в Тбилиси с 1 июля, сменив компанию "Теласи". Уже с конца июля на компанию стали поступать жалобы из-за высоких счетов на электроэнергию, которых жители Тбилиси получили сразу два - и от "Теласи", и от "Телмико".

Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и управлению водными ресурсами
© Sputnik / Alex Shlamov
Оштрафованы энергоснабжающие компании Тбилиси "Теласи" и "Телмико"

По данным GNERC, компании должны в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, в противном случае им грозят повторные санкции.

Ранее за манипуляции со счетами "Телмико" получило штраф в размере 75 тысяч лари, а "Теласи" – 50 тысяч лари.

Причиной штрафа компаниям стало обращение граждан о завышенных счетах на электроэнергию и несоответствущих тарифах, что подтвердилось проверкой в компании.

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Темы:
Энергетика Грузии (262)
Теги:
Грузия, Тбилиси, энергетика, Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии, Компания "Теласи"

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