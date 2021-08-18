Энергоснабжающие компании Тбилиси обязали пересмотреть счета абонентов

Компании должны в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, в противном случае им грозят санкции

ТБИЛИСИ, 18 авг - Sputnik. Энергоснабжающие компании Тбилиси "Телмико" и "Теласи" обязали скорректировать счета граждан за электричество, иначе им грозят повторные штрафы, говорится в сообщении Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC).

Компания "Телмико" начала функционировать в Тбилиси с 1 июля, сменив компанию "Теласи". Уже с конца июля на компанию стали поступать жалобы из-за высоких счетов на электроэнергию, которых жители Тбилиси получили сразу два - и от "Теласи", и от "Телмико".

По данным GNERC, компании должны в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, в противном случае им грозят повторные санкции.

Ранее за манипуляции со счетами "Телмико" получило штраф в размере 75 тысяч лари, а "Теласи" – 50 тысяч лари.

Причиной штрафа компаниям стало обращение граждан о завышенных счетах на электроэнергию и несоответствущих тарифах, что подтвердилось проверкой в компании.

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