Каждый пятый трудоспособный житель Грузии без работы - данные статистики

Трудоспособное население в Грузии составляет 54,1% от количества всех жителей страны, этот показатель вырос за год на 1,1 процентных пункта

ТБИЛИСИ, 19 августа — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2021 года достиг 22,1%, говорится на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Власти Грузии в феврале расширили круг граждан, потерявших из-за пандемии работу в 2020 году, которые могут рассчитывать на пособие по безработице, а эксперты полагают, что ее уровень в ближайшие месяцы вырастет еще больше.

Безработица в цифрах

Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2021 года повысился на 3,7 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 22,1%.

В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.

По данным Сакстата, уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским – во втором квартале 2021 года, по сравнению с тем же периодом 2020 года, безработица в городских поселениях увеличилась на 2,3 процентного пункта, а в сельских – на 6,2 процентного пункта, и составила 24,1% и 19,0% соответственно.

Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин, – во втором квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года этот показатель среди мужчин увеличился на 5,7 процентного пункта до 24,5%, а среди женщин – на 1,2 процентного пункта до 18,9%.

Активность населения

По данным Сакстата, показатель трудоспособного экономически активного населения (15 лет и старше) в Грузии во втором квартале 2021 года составил 54,1% – на 1,1 процентного пункта выше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Экономически активным является человек 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.

"Уровень активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысился в городских поселениях на один процентный пункт, а в сельских поселениях снизился на 1,3 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране снизился на один процентный пункт", – говорится в материалах Сакстата.

Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных во втором квартале этого года составила 68,5%, что на 0,7 процентного пункта больше, чем за тот же период 2021 года.

Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В первом квартале этот показатель у женщин составил 40,7%, а у мужчин – 63,7%. При этом уровень активности женщин вырос на 0,3 процентного пункта, а мужчин – на два процентных пункта.

Безработных в Грузии считают по-новому

Согласно новым стандартам, которые официально вступили в силу в октябре 2020 года, методология предполагает переквалификацию раздела самозанятых. До этого "Сакстат" считал безработных по стандарту, разработанному Международной организацией труда в 1982 году.

По новым стандартам, работающие в своем хозяйстве, которые производят больше половины продукции для личного потребления, больше не будут считаться самозанятыми, а будут или безработными, или вне рабочей силы.

В "Сакстате" заявили, что введение нового стандарта обусловит снижение уровня трудоустройства и рост уровня безработицы.

Служба статистики обновила данные по безработице по новому стандарту с 2010 года. Согласно новым данным, уровень безработицы в 2010 году составлял 27,2%, когда раньше сообщалось о 17,4% – на 9,8 процентного пункта меньше.

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