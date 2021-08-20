Грузия и Уругвай готовы к переговорам о свободной торговле

Во время первого в истории Грузии визита главы МИД Уругвая стороны обсудили также вопросы сотрудничества в разных сферах

ТБИЛИСИ, 20 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо передал своему грузинскому коллеге ноту о готовности своей страны начать переговоры с Грузией по соглашению о свободной торговле.

Бустильо находится в Тбилиси с официальным визитом.

"Он передал мне ноту о том, что Уругвай готов начать переговоры с Грузией с целью оформления Соглашения о свободной торговле. Думаю, это является самым ощутимым итогом этого визита, который расширит торгово-экономические отношения между нашими странами", - сказал глава МИД Грузии Давид Залкалиани журналистам после встречи со своим уругвайским коллегой.

По его словам, во время первого в истории Грузии визита главы МИД Уругвая стороны обсудили также вопросы дальнейшего сотрудничества в разных сферах, которые переведут отношения стран на новый уровень.

За последнее время Грузия заключила соглашения о свободной торговле с ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, Турцией, Гонконгом и Китаем. Власти ведут переговоры с Великобританией, Южной Кореей, странами Персидского залива, Индией и США, чтобы к 2025 году иметь режим свободной торговли с 51 страной, а к 2030 году – как минимум с 57 странами. Это будет 72% населения мира.

Внешнеторговый оборот между Грузией и Уругваем в 2020 году составил 4,2 миллиона долларов, а в 2019 году – 1,3 миллиона.

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