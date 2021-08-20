Нацбанк Грузии впервые с апреля продал валюту на аукционе

Чтобы стабилизировать валютный рынок, с начала года Нацбанк провел восемь аукционов, на которых продал более 270 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Национальный банк Грузии в пятницу провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 3,1249 GEL/$1.

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Регулятор продал на аукционе 30 миллионов долларов.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор за первые четыре месяца продал 242,9 миллиона долларов на семи аукционах, но до сегодняшнего дня аукционы больше не проводил.

Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

На субботу, 21 августа, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари 3,1257 GEL/$1.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

С прошлого года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

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