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Нацбанк выпустил памятную монету Грузинская книга

Нацбанк Грузии выпустит памятную монету к Евробаскету-2022

FB / National Bank of Georgia
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2063)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210820/252636866/Natsbank-Gruzii-vypustit-pamyatnuyu-monetu-k-Evrobasketu-2022.html

Монета будет посвящена чемпионату Европы по баскетболу 2022 года, который будет принимать у себя Грузия вместе с Италией, Германией и Чехией

ТБИЛИСИ, 20 авг - Sputnik. Национальный банк Грузии выпустит три новые коллекционные монеты, из которых две будут продолжением цикла "Цари Грузии", говорится в сообщении Нацбанка.

В рамках цикла "Цари Грузии" планируется выпустить монеты в честь Вахтанга Горгасали и Георгия V Блистательного.

Коллекционные монеты Национального банка Грузии
photo: National Bank of Georgia / FB
Нацбанк Грузии собирается выпустить коллекционные монеты серии "Цари Грузии"

Монеты номиналом 5 лари будут выполнены в золоте и серебре и в пятницу Нацбанк Грузии объявил конкурс на эскиз монет.

Еще одна монета будет посвящена чемпионату Европы по баскетболу 2022 года, который будет принимать у себя Грузия вместе с Италией, Германией и Чехией.

Монета "Евробаскет – 2022" также будет отображать и тему столетия грузинского баскетбола.

Прием эскизов монеты номиналом 5 лари также стартовал в пятницу.

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Темы:
Экономика Грузии (2063)
Теги:
Грузия, Национальный банк Грузии, Монеты, Чемпионат Европы по баскетболу

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