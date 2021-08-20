Нацбанк Грузии выпустит памятную монету к Евробаскету-2022

ТБИЛИСИ, 20 авг - Sputnik. Национальный банк Грузии выпустит три новые коллекционные монеты, из которых две будут продолжением цикла "Цари Грузии", говорится в сообщении Нацбанка.
В рамках цикла "Цари Грузии" планируется выпустить монеты в честь Вахтанга Горгасали и Георгия V Блистательного.
Монеты номиналом 5 лари будут выполнены в золоте и серебре и в пятницу Нацбанк Грузии объявил конкурс на эскиз монет.
Еще одна монета будет посвящена чемпионату Европы по баскетболу 2022 года, который будет принимать у себя Грузия вместе с Италией, Германией и Чехией.
Монета "Евробаскет – 2022" также будет отображать и тему столетия грузинского баскетбола.
Прием эскизов монеты номиналом 5 лари также стартовал в пятницу.
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