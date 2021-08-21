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Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми

Ртвели-2021 в Грузии: власти назвали условия субсидий

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210821/252638544/Rtveli-2021-v-Gruzii-vlasti-nazvali-usloviya-subsidiy.html

В планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда, на субсидирование выделено 100 миллионов лари

ТБИЛИСИ, 21 авг – Sputnik. Субсидии получат те участвующие в Ртвели-2021 компании, которые примут не менее 100 тонн винограда сортов "Ркацители" и "Кахури мцване", говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.

Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Сезон сбора урожая винограда в Грузии начинается с Кахети в начале осени. В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.

"Субсидию получат все компании, которые приобретут и обработают не менее 100 тонн сортов винограда "Ркацители" или "Кахури мцване", произрастающего в Кахети, и заплатят за килограмм винограда не менее 0,9 лари", – говорится в сообщении.

В 2021 году на субсидирование выделено 100 миллионов лари.

В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии.

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Теги:
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