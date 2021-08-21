Ртвели-2021 в Грузии: власти назвали условия субсидий

В планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда, на субсидирование выделено 100 миллионов лари

ТБИЛИСИ, 21 авг – Sputnik. Субсидии получат те участвующие в Ртвели-2021 компании, которые примут не менее 100 тонн винограда сортов "Ркацители" и "Кахури мцване", говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.

Сезон сбора урожая винограда в Грузии начинается с Кахети в начале осени. В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.

"Субсидию получат все компании, которые приобретут и обработают не менее 100 тонн сортов винограда "Ркацители" или "Кахури мцване", произрастающего в Кахети, и заплатят за килограмм винограда не менее 0,9 лари", – говорится в сообщении.

В 2021 году на субсидирование выделено 100 миллионов лари.

В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии.

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