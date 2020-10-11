На избирательные участки в тюрьмах Грузии можно будет попасть только через карантин

Всех, кто должен присутствовать на выборах в тюрьмах, после двухнедельного карантина в специальной зоне сразу отвезут на участок на специальном транспорте

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ для работы на участках в тюрьмах должны будут с 18 октября быть на карантине и сдать тест на коронавирус, говорится в постановлении ЦИК Грузии.

Согласно постановлению, все, кто должен присутствовать на выборах на спецучастках, открытых в грузинских тюрьмах, должны будут пройти двухнедельный карантин в карантинной зоне.

Отправиться на карантин они должны будут с 10:00 18 октября, а на участок они попадут прямо с зоны карантина на специальном транспорте.

Кроме того все, кто должен оказаться на выборах на участках в тюрьмах, 29 октября пройдут тест на коронавирус.

Оплачивать пребывание в карантине и тестирование для членов комиссии будет государство, а вот представители СМИ, наблюдатели и представители партий должны будут оплатить тест самостоятельно.

При этом ЦИК принял решение, что, если наблюдатели или представители СМИ во время голосования покинут здание тюрьмы, назад они вернуться не смогут.

Такие меры приняты исходя из безопасности заключенных, так как в стране наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 50 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.