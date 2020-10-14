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Эпидемиологи Грузии призвали переболевших коронавирусом стать донорами

© photo: Sputnik / Evgeny Samarin
Грузия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1354)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201014/249711001/Epidemiologi-Gruzii-prizvali-perebolevshikh-koronavirusom-stat-donorami.html

Жителей Грузии, переболевших коронавирусом, просят сдать плазму, которая содержит защитные нейтрализующие COVID-19 антитела

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе призвал переболевших коронавирусом в Грузии сдать плазму для лечения новых инфицированных.

В Грузии от коронавируса уже излечились 7 159 человек, между тем число заразившихся растет с каждым днем.

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© Sputnik / STRINGER
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"Переливание плазмы довольно-таки эффективно, чтобы спасти определенное число людей. Мы использовали плазму на шести тяжелых больных, и все они спаслись. Мы используем это, так как у нас нет доноров. Я хочу обратиться ко всем гражданам, которые переболели коронавирусом, чтобы они сдали плазму", – сказал Церцвадзе в эфире телеканала Rustavi 2.

Цервадзе ранее заявлял, что плазма содержит защитные нейтрализующие антитела, которые могут нейтрализовать вирус больных коронавирусом пациентов.

Плазма от коронавируса и грузинские особенности – читайте интервью с Тенгизом Церцвадзе >>>

На сегодняшний день на лечении находится 6 362 инфицированных коронавирусом.

Всего же с момента выявления первого случая в Грузии в стране зафиксирован 13 521 случай инфицирования коронавирусом. Скончалось от вируса за этот период 109 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1354)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019


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