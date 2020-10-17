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Вечный огонь в парке Ваке в столице Грузии

В Грузии заработал грузиноязычный сайт о Великой Отечественной войне

© Sputnik / Alex Shlamov
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201017/249731642/V-Gruzii-zarabotal-gruzinoyazychnyy-sayt-o-Velikoy-Otechestvennoy-voyne.html

На сайте поименно будет представлена биография каждого Героя Советского Союза из Грузии, подробно будет описан его подвиг

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. На просторах Интернета появился сайт на грузинском языке, посвященный истории Великой Отечественной войны, об этом рассказал Sputnik Грузия инициатор проекта, руководитель института Евразии и политолог Гулбаат Рцхиладзе.

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Сайт носит название Didisamamulo, что в переводе с грузинского означает "Великая Отечественная".

По словам Рцхиладзе, сайт будет регулярно обновляться авторскими материалами, а также новостями.

"Сайт уже готов, он был запущен еще к 9 мая этого года, в тестовом режиме мы опубликовали ряд материалов. Сейчас он уже обрел форму, определены основные рубрики. Материалы будут основываться на энциклопедических сводках с акцентом на роли Грузии и грузин в Великой Отечественной войне", – рассказал Рцхиладзе.

На сайте поименно будет представлена биография каждого Героя Советского Союза из Грузии, подробно будет описан его подвиг. Рцхиладзе подчеркнул, что будут выходить и статьи, посвященные злободневным темам.

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"Мы собрали рабочую группу, которая работает в социальных сетях над популяризацией этого ресурса. Ведь одно дело создать сайт, другое – сделать его узнаваемым сред читателей, – отметил Рцхиладзе.

Автор проекта подчеркивает – осуществить идею ему помогали единомышленники, настроенные сохранить в Грузии память о Великой Отечественной войне.

"Я благодарю "Фонд поддержки и защиты прав соотечественников", а также председателя Союза русской молодежи Грузии Александра Беженцева и председателя Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии (КСОРСГ) Николая Свентицкого", – добавил он.

По словам руководителя Института Евразии, пока работа сайта планируется только на грузинском языке.

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"Мы делаем это на грузинском языке, чтобы у наших граждан, особенно у молодежи, не возникало чувство, что Великая Отечественная война осталась далеко в советском прошлом. К сожалению, у нас культивировалось с годами мнение, что это была война фашизма с коммунизмом, то есть между собой боролись два зла", – заявил Рцхиладзе.

Также автор идеи подчеркнул, что современная грузинская молодежь не знает русского языка, поэтому не владеет полной информацией об истории Великой Отечественной войны и из-за этого относится к этому феномену пренебрежительно.

"Давно ведется пропаганда, которая наносит удар по нашей совместной истории, по такой священной части истории, каковой является Великая Отечественная война", – заключил Рцхиладзе.



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