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Здание МИД Грузии

МИД Грузии: использование гражданских авиарейсов в военных целях неприемлемо

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (139)
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https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201017/249731831/MID-Gruzii-ispolzovanie-grazhdanskikh-aviareysov-v-voennykh-tselyakh-nepriemlemo.html

В ведомстве напомнили, что Грузия после начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе полностью закрыла свое воздушное пространство для транзита военных грузов

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Использование гражданских и гуманитарных рейсов в военных целях неприемлемо и является нарушением закона, заявило министерство иностранных дел Грузии в ответ на новые сообщения СМИ об использовании воздушного пространства страны для военных перевозок.

Здание МИД Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
МИД – через территорию Грузии не осуществляется военный транзит

"По документации и информации, имеющейся у Грузии, полеты, осуществляемые в воздушном пространстве страны, полностью соответствуют международным нормам и правилам ICAO (Международная организация гражданской авиации – ред.). Для безопасности международных воздушных перевозок и во избежание использования гражданских полетов с другими целями, призываем как стороны, принимающие груз, так и его отправителей строго контролировать перевозки гражданских и гуманитарных грузов", – говорится в заявлении.

МИД Грузии напоминает, что Грузия после начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе полностью закрыла свое воздушное пространство для транзита военных грузов, и открыто оно только для гражданских и гуманитарных грузов.

Также ведомство напомнило о международных стандартах, которые запрещают использовать гражданские рейсы для военных целей.

"В случае обнаружения нарушений и существования крепких доказательств Грузия осуществит жесткое реагирование, и нарушители будут привлечены к ответственности по международному праву", – предупредил МИД.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (139)
Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, МИД Грузии


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