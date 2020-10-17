МИД Грузии: использование гражданских авиарейсов в военных целях неприемлемо

В ведомстве напомнили, что Грузия после начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе полностью закрыла свое воздушное пространство для транзита военных грузов

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Использование гражданских и гуманитарных рейсов в военных целях неприемлемо и является нарушением закона, заявило министерство иностранных дел Грузии в ответ на новые сообщения СМИ об использовании воздушного пространства страны для военных перевозок.

"По документации и информации, имеющейся у Грузии, полеты, осуществляемые в воздушном пространстве страны, полностью соответствуют международным нормам и правилам ICAO (Международная организация гражданской авиации – ред.). Для безопасности международных воздушных перевозок и во избежание использования гражданских полетов с другими целями, призываем как стороны, принимающие груз, так и его отправителей строго контролировать перевозки гражданских и гуманитарных грузов", – говорится в заявлении.

МИД Грузии напоминает, что Грузия после начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе полностью закрыла свое воздушное пространство для транзита военных грузов, и открыто оно только для гражданских и гуманитарных грузов.

Также ведомство напомнило о международных стандартах, которые запрещают использовать гражданские рейсы для военных целей.

"В случае обнаружения нарушений и существования крепких доказательств Грузия осуществит жесткое реагирование, и нарушители будут привлечены к ответственности по международному праву", – предупредил МИД.