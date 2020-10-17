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День Победы 9 Мая 2019

Грузия отмечает День ветерана

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201017/249731971/Gruziya-otmechaet-Den-veterana.html

На 1 января 2020 года в Грузии статус ветерана имели 68 576 ветеранов, среди которых участники ВОВ и боев за территориальную целостность Грузии

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Первые лица Грузии поздравили ветеранов с их праздником.

День ветерана в Грузии отмечают с 17 октября 2014 года. Традиция праздника зародилась на основании закона, утвержденного парламентом Грузии "О ветеранах войны и вооруженных сил Грузии".

День Победы 9 мая 2020 года в парке Ваке. Люди возлагают цветы у Вечного огня и у Могилы Неизвестного Солдата
© Sputnik / Shota Nozadze
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"Я поздравляю с Днем ветерана всех, кто гордо носил флаг Грузии и, подвергая свою жизнь опасности, внес огромный вклад в формирование государственности нашей страны и ее сохранение", – написала президент Грузии на своей странице в соцсети Facebook.

С праздником героев страны поздравил и премьер-министр Георгий Гахария.

"Сегодня в Грузии День ветерана. Мы все должны уважать наших ветеранов. Все должны помнить героев, погибших за территориальную целостность страны. Мы все должны хорошо помнить, откуда мы идем, и нашим прошлым и ценностями традиций проложить дорогу к нашему будущему", – сказал Гахария.

На 1 января 2020 года в Грузии статус ветерана имели 68 576 ветеранов, среди которых участники ВОВ и боев за территориальную целостность Грузии.

Теги:
Грузия, ветераны


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