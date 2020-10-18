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Верующие в церкви соблюдают дистанцию

Службы в грузинских церквях будут проходить с соблюдением рекомендаций Минздрава

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201018/249735139/Sluzhby-v-gruzinskikh-tserkvyakh-budut-prokhodit-s-soblyudeniem-rekomendatsiy-Minzdrava.html

Усиленные меры безопасности церковь уже принимала на празднике Светицховлоба во время службы в главном соборе Мцхета Светицховели

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Православные священники получили указания из Патриархии Грузии о необходимости соблюдении всех рекомендаций, связанных с пандемией коронавируса, написал на своей странице в соцсети Facebook глава службы по связям с общественностью патриархии Андрия Джагмаидзе.

"Сегодня священнослужителям были отправлены сообщения от Патриархии о том, чтобы во время службы паства использовала маски и соблюдала дистанцию, а после служения храмы обрабатывали дезинфекционными средствами", – написал Джагмаидзе.

Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Вербное воскресенье в карантин во время коронавируса
© Sputnik / STRINGER
"Мы пройдем это испытание" - Патриарх Грузии о пандемии коронавируса

Усиленные меры безопасности церковь уже принимала на празднике Светицховлоба во время службы в главном соборе Мцхета Светицховели.

В Грузии продолжает расти число зараженных коронавирусом. За последнюю неделю в стране зафиксировано 5 014 случаев заражения. Эпицентром коронавируса являются Аджария и Тбилиси.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии к 17 октября общее количество выявленных случаев коронавируса в стране составляет 16 285. Вылечились 7 827 пациентов. Скончались 128.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Минздрав Грузии, Патриархия Грузии


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