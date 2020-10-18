Службы в грузинских церквях будут проходить с соблюдением рекомендаций Минздрава

Усиленные меры безопасности церковь уже принимала на празднике Светицховлоба во время службы в главном соборе Мцхета Светицховели

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Православные священники получили указания из Патриархии Грузии о необходимости соблюдении всех рекомендаций, связанных с пандемией коронавируса, написал на своей странице в соцсети Facebook глава службы по связям с общественностью патриархии Андрия Джагмаидзе.

"Сегодня священнослужителям были отправлены сообщения от Патриархии о том, чтобы во время службы паства использовала маски и соблюдала дистанцию, а после служения храмы обрабатывали дезинфекционными средствами", – написал Джагмаидзе.

Усиленные меры безопасности церковь уже принимала на празднике Светицховлоба во время службы в главном соборе Мцхета Светицховели.

В Грузии продолжает расти число зараженных коронавирусом. За последнюю неделю в стране зафиксировано 5 014 случаев заражения. Эпицентром коронавируса являются Аджария и Тбилиси.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии к 17 октября общее количество выявленных случаев коронавируса в стране составляет 16 285. Вылечились 7 827 пациентов. Скончались 128.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.