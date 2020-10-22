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Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди

МВД Грузии: заложники на свободе, преступник в розыске

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Sputnik Грузия
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Неизвестный, вооруженный автоматом и гранатой, днем в среду захватил в заложники несколько десятков человек в отделении Банка Грузии в Зугдиди - он требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности

ТБИЛИСИ, 22 окт - Sputnik. Все заложники, захваченные напавшим на банк в Зугдиди, к утру четверга находятся на свободе,  преступник разыскивается, говорится в заявлении МВД Грузии.

Захват заложников в Зугдиди - подробно как это было, онлайн трансляция >>

"В результате специальных полицейских мероприятий все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в заявлении.

По данным МВД, изначально в заложниках у человека, напавшего на филиал "Банка Грузии", были  43 человека. МВД отмечает, что добиться освобождения заложников удалось благодаря директору департамента полиции в Самегрело – Земо Сванети Автандилу Галдава - он добровольно заменил собой большую часть захваченных людей. 

Неизвестный, вооруженный автоматом и гранатой, днем в среду захватил в заложники несколько десятков человек в отделении Банка Грузии в Зугдиди. Он требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности, угрожая взорвать гранату.

В ходе переговоров, для проведения которых в Зугдиди прибыл глава МВД, удалось добиться освобождения почти всех заложников. К десяти вечера полиция дала возможность преступнику покинуть здание в сопровождении Автандила Галдава и трех заложников, которыми он прикрывался, как живым щитом. 

Первый канал общественного телевидения утверждает, что Галдава и трое последних заложников в настоящее время находятся в одном из отделений полиции. 



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