МВД Грузии: заложники на свободе, преступник в розыске

Неизвестный, вооруженный автоматом и гранатой, днем в среду захватил в заложники несколько десятков человек в отделении Банка Грузии в Зугдиди - он требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности

ТБИЛИСИ, 22 окт - Sputnik. Все заложники, захваченные напавшим на банк в Зугдиди, к утру четверга находятся на свободе, преступник разыскивается, говорится в заявлении МВД Грузии.

Захват заложников в Зугдиди - подробно как это было, онлайн трансляция >>

"В результате специальных полицейских мероприятий все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в заявлении.

По данным МВД, изначально в заложниках у человека, напавшего на филиал "Банка Грузии", были 43 человека. МВД отмечает, что добиться освобождения заложников удалось благодаря директору департамента полиции в Самегрело – Земо Сванети Автандилу Галдава - он добровольно заменил собой большую часть захваченных людей.

Неизвестный, вооруженный автоматом и гранатой, днем в среду захватил в заложники несколько десятков человек в отделении Банка Грузии в Зугдиди. Он требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности, угрожая взорвать гранату.

В ходе переговоров, для проведения которых в Зугдиди прибыл глава МВД, удалось добиться освобождения почти всех заложников. К десяти вечера полиция дала возможность преступнику покинуть здание в сопровождении Автандила Галдава и трех заложников, которыми он прикрывался, как живым щитом.

Первый канал общественного телевидения утверждает, что Галдава и трое последних заложников в настоящее время находятся в одном из отделений полиции.