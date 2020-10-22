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Директор департамента полиции Самегрело - Земо Сванети Авто Галдава (справа). Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди

Герой нашего времени: кто такой Авто Галдава, спасший заложников в Зугдиди

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (33)
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Грузинскому герою современности Авто Галдава 41 год, работает в силовых структурах более 11 лет

ТБИЛИСИ, 22 окт - Sputnik. Жители не только Зугдиди, но и всей Грузии накануне ощутили себя зрителями голливудского блокбастера – вооруженное нападение на банк, захват заложников, угрозы и спецоперация – все как в кино.

Захват и освобождение заложников в Зугдиди - подробная трансляция с места событий>>

Спецназ. Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
Не должно быть чувства безнаказанности - Гахария о захвате заложников в Зугдиди

Требования преступника тоже были в голливудском стиле – вертолет, полмиллиона долларов США и гарантии безопасности. Только вот на кону стояли не премии на кинофестивалях, а человеческие жизни.

Преступник удерживал более 40 человек в течение десяти часов. На городской площади в центре Зугдиди собрались сотни людей, другие наблюдали за происходящим по ТВ.

К 10 часам вечера удалось выдохнуть, пусть и не до конца. Террорист отпустил на свободу большую часть заложников, всех, кроме трех мужчин и сотрудника полиции Автандила Галдава, который принес злоумышленнику выкуп и заменил собой заложников.

Директору департамента полиции Самегрело - Земо Сванети удалось убедить преступника отпустить заложников. К счастью, обошлось без жертв. Вооруженный преступник освободил трех человек в лесу у села Кирцхи в Чхороцкуйском районе и скрылся.

Не Рембо, но герой – что нам известно об Автандиле Галдава:

  • Авто родился 16 октября 1979 года в Тбилиси. В 1997-2002 годах учился на авиационном факультете Грузинского технического университета, с 2009 года занимал различные должности в Министерстве внутренних дел, в том числе с января 2016 года по август 2017 года был начальником отделения Ваке-Сабуртало ГУВД Тбилиси.
  • С августа 2017 года был начальником Управления полиции Самцхе-Джавахети.
  • В прошлом году он сменили на посту начальника Управления полиции Самегрело - Земо Сванети Николоза Диасамидзе.
  • Женат, растит двоих детей.

Пользователи соцсетей, среди которых актеры, музыканты и просто рядовые граждане, стали выкладывать фотографии Галдава, называя его героем и примером для всех.

"Будьте знакомы: герой современности"

"Авто Галдава – герой и пример для подражания".

Сам герой пока не делал комментариев для прессы.

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (33)


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