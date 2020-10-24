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Бронемашины. Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди

Как заложников в Зугдиди выкупали за полмиллиона – передача денег попала на видео

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (39)
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https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201024/249795122/Kak-zalozhnikov-v-Zugdidi-vykupali-za-polmilliona--peredacha-deneg-popala-na-video.html

На кадрах видно, как человек, похожий на главу департамента полиции Самегрело - Земо Сванети Автандила Галдава, передает деньги и просит не убивать заложников

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Кадры, на которых предположительно зафиксирован момент передачи захватчику банка в Зугдиди выкупа за заложников, сегодня активно распространяются в грузинском сегменте Facebook

Речь идет о событиях минувшей среды на западе Грузии. Днем 21 октября неизвестный мужчина, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. Преступнику, который, получив деньги, отпустил заложников, удалось скрыться.

Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Это не кино - что известно о захватчике заложников в Зугдиди

На видео, предположительно снятом на мобильный телефон, видно как человек, похожий на главу департамента полиции Самегрело - Земо Сванети Автандила Галдава, передает деньги. 

На кадрах неизвестный, захвативший заложников, виден только со спины. Видно как Галдава открывает сумку и показывает ему деньги, вынимая пачки и раскладывая на полу. После этого происходит диалог: Галдава убеждает не убивать заложников, на что преступник отвечает, что не сделает этого, если не будет провокаций со стороны полиции.

Именно Галдава позже добровольно сдался в заложники, уговорив преступника отпустить большую часть людей. До последнего момента преступник удерживал главу полиции Самегрело и еще трех заложников, которыми прикрывался, как щитом – под утро он отпустил их в Чхороцкуйском районе, убедившись, что нет слежки, и скрылся. Полиция ведет розыск. 

МВД Грузии пока никак не комментировало распространение видео в соцсетях. Ранее правоохранительные органы неоднократно призывали СМИ не распространять кадры и информацию, которые могут помешать ходу следствия.

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (39)
Теги:
Зугдиди, захват заложников


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