Как заложников в Зугдиди выкупали за полмиллиона – передача денег попала на видео

На кадрах видно, как человек, похожий на главу департамента полиции Самегрело - Земо Сванети Автандила Галдава, передает деньги и просит не убивать заложников

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Кадры, на которых предположительно зафиксирован момент передачи захватчику банка в Зугдиди выкупа за заложников, сегодня активно распространяются в грузинском сегменте Facebook.

Речь идет о событиях минувшей среды на западе Грузии. Днем 21 октября неизвестный мужчина, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. Преступнику, который, получив деньги, отпустил заложников, удалось скрыться.

На видео, предположительно снятом на мобильный телефон, видно как человек, похожий на главу департамента полиции Самегрело - Земо Сванети Автандила Галдава, передает деньги.

На кадрах неизвестный, захвативший заложников, виден только со спины. Видно как Галдава открывает сумку и показывает ему деньги, вынимая пачки и раскладывая на полу. После этого происходит диалог: Галдава убеждает не убивать заложников, на что преступник отвечает, что не сделает этого, если не будет провокаций со стороны полиции.

Именно Галдава позже добровольно сдался в заложники, уговорив преступника отпустить большую часть людей. До последнего момента преступник удерживал главу полиции Самегрело и еще трех заложников, которыми прикрывался, как щитом – под утро он отпустил их в Чхороцкуйском районе, убедившись, что нет слежки, и скрылся. Полиция ведет розыск.

МВД Грузии пока никак не комментировало распространение видео в соцсетях. Ранее правоохранительные органы неоднократно призывали СМИ не распространять кадры и информацию, которые могут помешать ходу следствия.