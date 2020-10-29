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Солнечные панели

В Грузии на крышах школ установят солнечные батареи

SPUTNIK / DENIS ASLANOV
Грузия
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Темы:
Энергетика Грузии (198)
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Sputnik Грузия
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В первую очередь их установят на более десятка школ в Батуми, а также в нескольких школах в других регионах

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Солнечные панели установят на крышах до двадцати школ Грузии, что позволит учебным заведениям сэкономить на счетах за электроэнергию, рассказала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Турнава посетила в Батуми (регион Аджария) одну из государственных школ, где недавно были установлены солнечные электростанции. Установленная мощность электрических систем составляет 333 кВт. Общая стоимость проекта – более полумиллиона евро.

Гидроэлектростанция. Плотина близ Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"С одной стороны, это позволит учебным заведениям сэкономить на счетах за электроэнергию. С другой стороны, в случае избыточного производства энергии это позволит школе подавать электричество в систему и получать дополнительный доход... Развитие зеленой возобновляемой энергии – приоритет нашей энергетической политики. Этот приоритет подразумевает развитие таких проектов, которые используют возобновляемые источники энергии, в данном случае солнечную энергию, в пользу нашей системы образования", – заявила Турнава.

Проект, осуществляется при поддержке Фонда развития энергетики и правительства Аджарии. Он включает 13 школ только в Батуми, а также несколько школ в других регионах. Планируется внедрить системы и в Тбилиси.

Специалисты полагают, что уже через 10 лет Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. Согласно прогнозам, потребление электроэнергии в стране уже к 2030 году достигнет 22 миллиардов киловатт-часов, тогда как сегодня оно находится на уровне 13 миллиардов.

Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы, а также альтернативные источники энергии.

Темы:
Энергетика Грузии (198)
Теги:
Грузия, Школа, Солнечные батареи


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