12:07 29 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7970
  • 100 RUB4.1230
  • USD3.2345
Поиск
Технопарк Агентства инноваций и технологий Грузии (GITA) в городе Батуми

Все для инновационного образования молодежи – в Батуми открыли новый технопарк

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Грузия
Получить короткую ссылку
9911
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1d/249841144.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201029/249839345/Vse-dlya-innovatsionnogo-obrazovaniya-molodezhi--v-Batumi-otkryli-novyy-tekhnopark.html

В технопарке представлена универсальная лаборатория промышленных инноваций, оснащенная новейшим оборудованием

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Новый технопарк Агентства инноваций и технологий Грузии (GITA) открыли в городе Батуми (регион Аджария), говорится в сообщении на сайте министерства экономики и устойчивого развития в соцсети Facebook.

Еще больше госуслуг можно будет получить через интернет. Архивное фото
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
В Грузии объявлен конкурс инновационных идей для молодежи

В технопарке представлена универсальная лаборатория промышленных инноваций, оснащенная новейшим оборудованием. Лаборатория, укомплектованная высококвалифицированными специалистами, поможет всем заинтересованным в моделировании и прототипировании.

"Открытие таких технопарков по всей Грузии очень важно, это новый очаг знаний и место для инновационного образования молодежи", – отметила Натия Турнава.

Открытие технопарка Агентства инноваций и технологий Грузии (GITA) в городе Батуми
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Открытие технопарка Агентства инноваций и технологий Грузии (GITA) в городе Батуми

Технопарк объединяет учебный центр, единое рабочее пространство для стартапов и так называемых "фрилансеров", где можно устроиться на работу при определенных условиях, разработать собственную идею или стартап. В этой среде созданы все условия, способствующие развитию стартапа.

Кроме того, технопарк Батуми будет обслуживать не только местных, но и молодых людей из региона, которые хотят получить новые знания в области инноваций и технологий, и хотят стать более конкурентоспособными в этой сфере.

Местиа в Сванети - грузинская архитектура и современные здания в горах
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Агентство молодежи Грузии запустило новый проект в Сванети

Проект реализован при финансовой поддержке правительства Аджарии и Всемирного банка.

В церемонии открытия приняли участие глава Минэкономики, вместе с председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. В мероприятии также участвовали руководитель агентства Автандил Касрадзе и замглавы Минэкономики Ираклий Надареишвили.

"В целом наше правительство, правительственная команда уделяет большое внимание образованию и тратит много ресурсов на образование. Отдельная сфера, в которой мы особенно помогаем, – это инновации и технологии, IT-разработка, компьютерное программирование, стартапы", – рассказала Турнава.

Глава Минэкономики напомнила о недавнем решении правительства ввести льготный режим для международных компаний, чтобы привлечь в страну как можно больше представителей бизнеса для развития экономики страны.

Технопарк Агентства инноваций и технологий Грузии (GITA) в городе Батуми
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Технопарк Агентства инноваций и технологий Грузии (GITA) в городе Батуми

Таким образом, статус международных компаний могут получить в том числе и IT-компании. По словам Турнава, в Грузию уже переезжают крупные IT-компании, которые трудоустроят талантливых и креативных граждан страны.

Теги:
Натия Турнава


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предвыборная агитация. Избиратели в масках во время эпидемии коронавируса
Избиратели и коронавирус: как проходит подготовка к выборам в Грузии - фото
В центре 112 проводится дезинфекция в связи с эпидемией коронавируса - видео
В центре 112 провели дезинфекцию в связи с эпидемией коронавируса - видео
Парламентские выборы в Грузии: избирательный бюллетень - инфографика
Участники парламентских выборов в Грузии: как будет выглядеть бюллетень
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться