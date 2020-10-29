Все для инновационного образования молодежи – в Батуми открыли новый технопарк

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Новый технопарк Агентства инноваций и технологий Грузии (GITA) открыли в городе Батуми (регион Аджария), говорится в сообщении на сайте министерства экономики и устойчивого развития в соцсети Facebook.

В технопарке представлена универсальная лаборатория промышленных инноваций, оснащенная новейшим оборудованием. Лаборатория, укомплектованная высококвалифицированными специалистами, поможет всем заинтересованным в моделировании и прототипировании.

"Открытие таких технопарков по всей Грузии очень важно, это новый очаг знаний и место для инновационного образования молодежи", – отметила Натия Турнава.

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB Открытие технопарка Агентства инноваций и технологий Грузии (GITA) в городе Батуми

Технопарк объединяет учебный центр, единое рабочее пространство для стартапов и так называемых "фрилансеров", где можно устроиться на работу при определенных условиях, разработать собственную идею или стартап. В этой среде созданы все условия, способствующие развитию стартапа.

Кроме того, технопарк Батуми будет обслуживать не только местных, но и молодых людей из региона, которые хотят получить новые знания в области инноваций и технологий, и хотят стать более конкурентоспособными в этой сфере.

Проект реализован при финансовой поддержке правительства Аджарии и Всемирного банка.

В церемонии открытия приняли участие глава Минэкономики, вместе с председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. В мероприятии также участвовали руководитель агентства Автандил Касрадзе и замглавы Минэкономики Ираклий Надареишвили.

"В целом наше правительство, правительственная команда уделяет большое внимание образованию и тратит много ресурсов на образование. Отдельная сфера, в которой мы особенно помогаем, – это инновации и технологии, IT-разработка, компьютерное программирование, стартапы", – рассказала Турнава.

Глава Минэкономики напомнила о недавнем решении правительства ввести льготный режим для международных компаний, чтобы привлечь в страну как можно больше представителей бизнеса для развития экономики страны.

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB Технопарк Агентства инноваций и технологий Грузии (GITA) в городе Батуми

Таким образом, статус международных компаний могут получить в том числе и IT-компании. По словам Турнава, в Грузию уже переезжают крупные IT-компании, которые трудоустроят талантливых и креативных граждан страны.