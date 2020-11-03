В Грузии вводится правило ношения масок даже на улице

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. С 4 ноября в Грузии становится обязательным ношение масок не только в закрытых пространствах, но и на улицах, решение принято по итогам заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В случае не выполнения правила, граждане будут оштрафованы на сумму в размере 20 лари.

"Мы приняли решение, чтобы ношение масок было обязательным не только в закрытых пространствах, но и открытых. Это единственная возможность на сегодняшний день, которая защищает наших граждан от инфицирования и предотвращает распространение заболевания", сказала вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили на брифинге.

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля. С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 44 522 случая заражения, из них выздоровели 28 633 пациента, скончались - 362. Эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.