Коронавирус в грузинской оппозиции: лидер партии "Лело" все еще в больнице

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Инфицированный коронавирусом кандидат на пост премьер-министра Грузии от оппозиционной партии "Лело для Грузии" банкир Мамука Хазарадзе все еще находится в больнице и продолжает лечение, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе партии.

Коронавирус у политика выявили 18 октября, после чего он ушел в самоизоляцию. Спустя пару дней его состояние ухудшилось и Хазарадзе с высокой температурой пришлось госпитализировать. С тех пор он лечится в Тбилисской инфекционной больнице.

Также сегодня стало известно об инфицировании члена "Единого национального движения" Саломе Самадашвили.

"Друзья, у меня подтвердился COVID-19, протекающий бессимптомно. Я нахожусь в самоизоляции", – написала политик на своей странице в соцсети Facebook.

Пару дней назад заболел еще один оппозиционер – мажоритарный кандидат от "Национального движения" в Дманиси, Цалка, Болниси и Тетрицкаро Каха Окриашвили. Заболевание у него протекает в легкой форме, поэтому он лечится в домашних условиях.

Также COVID-19 был заражен и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, коронавирус протекал в легкой форме, и узнал он о нем только после теста на антитела.

Коронавирусом переболели и депутаты парламента: политический секретарь партии "Наша Грузия – Альянс солидарности" Леван Гогичаишвили и исполнительный секретарь Гедеван Попхадзе, а также член их партии, депутат Сакребуло (горсовета) Тбилиси Джаба Джишкариани.

Поборола коварный вирус и лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, которой некоторое время пришлось пролежать в больнице из-за осложнений от COVID-19.

Тем временем, в Грузии во всю кипят политические страсти. Недовольные результатами парламентских выборов лидеры оппозиции вместе со своими сторонниками готовятся к масштабной акции протеста с требованием назначения повторных выборов.