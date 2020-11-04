У нескольких сотрудников городского суда Тбилиси выявили коронавирус

Суд просит воздержаться граждан от визитов и воспользоваться бесплатными дистанционными электронными сервисами

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников городского суда Тбилиси, говорится в сообщении на официальном сайте суда.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране граждан просят максимально воздержаться от визита в суд.

"Призываем визитеров суда и сторон участников процесса проявить высокую гражданскую ответственность и ограничить визиты в суд по вышеперечисленным причинам, если нет неотложной необходимости", – говорится в сообщении.

Суд просит воспользоваться бесплатными дистанционными электронными сервисами.

Сервисы регистрации дела доступны по электронному адресу: http://www.ecourt.ge

Что же касается электронного адреса системы делопроизводства судов Грузии, то он доступен по адресу: http://ecd.court.ge

Предоставить заявления в электронном формате можно в рабочие дни и часы по адресу: tccinfo@court.ge

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2295. Скончались 19 человек.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 46 817 случаев заражения, вылечились 31 170 пациентов, скончались – 381.