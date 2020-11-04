21:53 04 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8586
  • 100 RUB4.1408
  • USD3.2988
Поиск
Тбилисский городской суд

У нескольких сотрудников городского суда Тбилиси выявили коронавирус

© Sputnik / Alex Shlamov
Грузия
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (61)
74 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/13/249495006.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201104/249926953/U-neskolkikh-sotrudnikov-gorodskogo-suda-Tbilisi-vyyavili-koronavirus.html

Суд просит воздержаться граждан от визитов и воспользоваться бесплатными дистанционными электронными сервисами

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников городского суда Тбилиси, говорится в сообщении на официальном сайте суда.

Закрытый детский сад во время пандемии коронавируса в Грузии
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
В Тбилиси срочно закрываются все детские сады - угроза коронавируса

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране граждан просят максимально воздержаться от визита в суд.

"Призываем визитеров суда и сторон участников процесса проявить высокую гражданскую ответственность и ограничить визиты в суд по вышеперечисленным причинам, если нет неотложной необходимости", – говорится в сообщении.

Суд просит воспользоваться бесплатными дистанционными электронными сервисами.

Сервисы регистрации дела доступны по электронному адресу: http://www.ecourt.ge

Что же касается электронного адреса системы делопроизводства судов Грузии, то он доступен по адресу: http://ecd.court.ge

Тестирование на коронавирус COVID-19 в столице Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Самый взрослый пациент: в Грузии коронавирусом болеет 102-летний долгожитель

Предоставить заявления в электронном формате можно в рабочие дни и часы по адресу: tccinfo@court.ge

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2295. Скончались 19 человек.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 46 817 случаев заражения, вылечились 31 170 пациентов, скончались – 381.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (61)
Теги:
Тбилисский городской суд, Суд, Тбилиси, Коронавирус COVID-2019


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атака на университет в Кабуле, унесшая жизни 20 человек – фото последствий
Оппозиция протестовала в Зугдиди около окружной комиссии - видео
Оппозиция протестовала в Зугдиди около окружной комиссии - видео
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться