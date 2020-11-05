Британская компания провела онлайн-туры, посвященные грузинским винам

Британским винным профессионалам была предоставлена возможность познакомиться с продукцией шести грузинских винодельческих компаний, и они назвали их уникальными

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Подрядчик Национального агентства вина Грузии британская компания Swril Wine Group провела онлайн-туры, посвященные грузинскому вину для винных профессионалов, импортеров и представителей СМИ.

Как сообщают в Национальном агентстве, винный онлайн-тур длился четыре дня. Его возглавила директор Swril Wine Group Сара Эбботт, которая познакомила участников тура с Грузией, ее традициями, винной культурой и историей.

Британским винным профессионалам была предоставлена возможность познакомиться с продукцией шести грузинских винодельческих компаний. Вина этих компаний, которые были отправлены Национальным агентством вина в Великобританию, предварительно отправили участникам тура Swril Wine Group.

По словам Сары Эбботт, онлайн-диалог между британскими и грузинскими участниками тура оказался интересным, продуктивным и получил очень хорошие отзывы, а грузинское вино было оценено как уникальное.

Великобритания является стратегическим экспортным рынком для грузинского вина, где в контексте глобальной пандемии COVID-19 такие онлайн-мероприятия имеют большое значение с точки зрения продвижения грузинского вина, экспортного потенциала и осведомленности.

Великобритания – один из крупнейших импортеров и потребителей вина в мире. Даже в условиях пандемии экспорт грузинского вина в эту страну растет. По данным за первые 10 месяцев этого года, из Грузии было экспортировано 160 644 бутылки вина, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в заявлении Национального агентства вина.