Мы готовы к переговорам с оппозицией - премьер-министр Грузии

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Премьер-Грузии Георгий Гахария заявил, что власти готовы к переговорам с оппозицией, оспаривающей итоги парламентских выборов.

«Ответственность правящей силы найти пути и слова, которые дадут возможность вместе с оппозицией заботится о стране и вывести страну из кризиса. Мы должны договорится по простой платформе - как бороться с коронавирусом, а не распространять его", - заявил Гахария, комментируя массовые акции оппозиции.