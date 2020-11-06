20:40 06 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0137
  • 100 RUB4.3756
  • USD3.4000
Поиск
Срочно:
Георгий Гахария работает из карантина. Видео онлайн совещание с правительством

Мы готовы к переговорам с оппозицией - премьер-министр Грузии

photo : press-service of Government of Georgia
Грузия
Получить короткую ссылку
129 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/03/249916907.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201106/249951851/My-gotovy-k-peregovoram-s-oppozitsiey---premer-ministr-Gruzii-.html

Глава правительства Грузии Георгий Гахария, заразившийся коронавирусом, вечером в пятницу дает развернутое интервью в эфире телекомпании "Имеди"

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Премьер-Грузии Георгий Гахария заявил, что власти готовы к переговорам с оппозицией, оспаривающей итоги парламентских выборов.

«Ответственность правящей силы найти пути и слова, которые дадут возможность вместе с оппозицией заботится о стране и вывести страну из кризиса. Мы должны договорится по простой платформе - как бороться с коронавирусом, а не распространять его", - заявил Гахария, комментируя массовые акции оппозиции. 

 



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста после выборов в Портленде
В США вспыхнули протесты после выборов - фото
Зачем Запад расшатывает ЕАЭС и ОДКБ - эксклюзив Нарышкина Дмитрию Киселеву
Зачем Запад расшатывает ЕАЭС и ОДКБ - эксклюзив Нарышкина Дмитрию Киселеву
Президентские выборы в США – 2020 в реальном времени
Выборы президента США – результаты голосования в реальном времени
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться