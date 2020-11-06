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Служба государственной безопасности Грузии

В Грузии возбуждено уголовное дело о подготовке к свержению власти

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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СГБ Грузии заявила, что в стране были сформированы мобильные группы из бывших силовиков и военнослужащих

ТБИЛИСИ. 6 ноя - Sputnik. В Грузии возбуждено уголовное дело о подготовке к свержению власти, заявление размещено на сайте Службы государственной безопасности.

"Отдельные лица в случае нежелательного результата на парламентских выборах планировали силовое свержение правительства", - говорится в сообщении на сайте СГБ.

По информации ведомства, с этой целью были сформированы мобильные группы из бывших силовиков и военнослужащих.

"Основанием для начала следствия стала оперативная информация департамента госбезопасности, согласно которой конкретные лица, в случае нежелательных для них результатов парламентских выборов, планировали силовое свержение власти, для чего создавали мобильные группы из рядов бывших правоохранителей и военнослужащих", - говорится в заявлении.

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По данным СГБ, уже опрошены свидетели, часть из которых предоставила информацию следствию.

Среди опрошенных - исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, который передал список группировок, которые "планировали использовать конкретные политические силы для осуществления силовых действий".

В рамках следствия установлен и опрошен человек, предоставивший списки Кобахидзе. По данным СГБ, следствие продолжается для уличения лиц в совершении преступления.

Заявление появилось на сайте СГБ одновременно с интервью премьера одному из грузинских телеканалов, где он заявил, что спорные вопросы с оппозицией, оспаривающей итоги парламентских выборов,  должны быть решены путем переговоров. 

Согласно части 1 статьи 315 УК Грузии - "заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии" - карается лишением свободы сроком от 5 до 8 лет.



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