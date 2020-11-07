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Сотрудники полиции раздают на улице маски прохожим во время эпидемии коронавируса

В семи городах Грузии вводятся ограничения на передвижение по ночам - подробности

photo : Patrol Police of Georgia / FB
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (92)
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В Грузии стремительно растет число заразившихся коронавирусом – власти снова вводят ограничительные меры

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Ограничения на передвижение в ночное время вводятся в крупных городах Грузии в числе мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщила министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили на брифинге после заседания межведомственного совета правительства. 

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На улицы будет запрещено выходить с 22:00 до 05:00. Решение вступает в силу с понедельника, 9 ноября и касается семи городов.  

"С понедельника в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Рустави, Гори и Поти с десяти вечера и до пяти утра будет ограничено передвижение, которое будет распространятся как на пешеходов, так и на передвижение транспорта и частных автомобилей", - заявила Цкитишвили.

Это ограничения не будут распространяться на международные перевозки, а также на те лица и транспорт, которые передвигаются для функционирования учреждений стратегического значения, медучреждений, фармацевтических объектов, СМИ и службы доставки.

Молодые родители в масках с детской коляской
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

"У нас уже есть санкции, определенные законом, тем законом, который регулирует карантинные мероприятия. Хочу прежде всего отметить, что это не комендантский час, это ограничение передвижения. За нарушение этого ограничения будет действовать введенная санкция, в частности, 2000 лари", - сказала Майя Цкитишвили.

Кроме того, в автобусах и метро будут запрещены стоячие места, это должны контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что будет ограничивать распространение коронавируса, подчеркнула Цкитишвили.

Министр призвала не использовать термин "комендантский час", так как он актуален только в случае действия режима чрезвычайного положения. 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (92)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019


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