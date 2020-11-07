Вице-премьер Грузии: проведению акций протеста никто не мешает

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Граждане Грузии имеют право выходить на акции протеста, но с соблюдением всех рекомендаций Минздрава по коронавирусу, заявила вице-премьер Грузии, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

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В Тбилиси и в Батуми 8 ноября оппозиционными партиями планируется проведение акций протеста. Уже 9 ноября в этих городах будут задействованы ограничения на передвижение в ночное время.

"Мы не мешаем гражданам проявлять свою волю, политические симпатии, но все это должно быть с соблюдением рекомендаций: постоянное ношение маски и соблюдение дистанции в 1-2 метра", – сказала Цкитишвили.

При этом она отметила, что акции являются дополнительной причиной быстрого распространения коронавируса.

"Любое массовое собрание является для вирусов дополнительной возможностью распространиться. Когда мы говорим об акциях, где превалируют эмоции и не соблюдается масочный режим, то число зараженных растет. И мы обязательно в последующие недели увидим рост инфицированных после акций протеста на этой неделе", – сказала Цкитишвили.

С 1 ноября число заболевших в Тбилиси – эпицентре акций, выросло на 6 038.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 54 852 случая заражения. С начала пандемии вылечились 39 773 пациента. Скончались 441 человек.