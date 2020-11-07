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Шествие лидеров и сторонников оппозиции по улице Пекина с призывом придти на митинг 8 ноября

Вице-премьер Грузии: проведению акций протеста никто не мешает

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (92)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201107/249955554/Vitse-premer-Gruzii-provedeniyu-aktsiy-protesta-nikto-ne-meshaet.html

По словам вице-премьера протестующим стоит учитывать, что митинги являются дополнительной причиной быстрого распространения коронавируса

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Граждане Грузии имеют право выходить на акции протеста, но с соблюдением всех рекомендаций Минздрава по коронавирусу, заявила вице-премьер Грузии, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

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В Тбилиси и в Батуми 8 ноября оппозиционными партиями планируется проведение акций протеста. Уже 9 ноября в этих городах будут задействованы ограничения на передвижение в ночное время.

"Мы не мешаем гражданам проявлять свою волю, политические симпатии, но все это должно быть с соблюдением рекомендаций: постоянное ношение маски и соблюдение дистанции в 1-2 метра", – сказала Цкитишвили.

При этом она отметила, что акции являются дополнительной причиной быстрого распространения коронавируса.

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photo : Patrol Police of Georgia / FB
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"Любое массовое собрание является для вирусов дополнительной возможностью распространиться. Когда мы говорим об акциях, где превалируют эмоции и не соблюдается масочный режим, то число зараженных растет. И мы обязательно в последующие недели увидим рост инфицированных после акций протеста на этой неделе", – сказала Цкитишвили.

С 1 ноября число заболевших в Тбилиси – эпицентре акций, выросло на 6 038.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 54 852 случая заражения. С начала пандемии вылечились 39 773 пациента. Скончались 441 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (92)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Акции протеста, Майя Цкитишвили


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