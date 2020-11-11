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Абашидзе: Грузия открыла небо для российских миротворцев

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201111/250002510/Abashidze-Gruziya-otkryla-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-rossiyskikh-mirotvortsev.html

Часть контингента миротворцев из РФ по заранее спланированному и ограниченному периоду переведут в зону противостояния через грузинское воздушное пространство, отметил Абашидзе

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Столица Грузии по просьбе Баку и Еревана в виде исключения предоставит воздушное пространство для российских самолетов, перевозящих миротворцев в Нагорный Карабах, передает РИА Новости со ссылкой на заявление спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе.

"Часть контингента российских миротворцев по заранее согласованному, определенному и ограниченному периоду будут переведены в зону противостояния через грузинское воздушное пространство. Об этом информированы наши партнеры", — отметил собеседник агентства.

В конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе, где конфликт продолжается с 1988 года, предельно накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Оба государства объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.

За это время было несколько попыток прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, согласно которому стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Отправка миротворцев в Нагорный Карабах
photp: courtesy of Ministry of Defense of the Russian Federation
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Кроме того, в зоне нагорно-карабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным российского Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это решение далось ему тяжело. После этого в армянской столице начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев, тем временем, подчеркивал, что соглашение максимально выгодно Баку: по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.



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