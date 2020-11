Абашидзе: Грузия открыла небо для российских миротворцев

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Столица Грузии по просьбе Баку и Еревана в виде исключения предоставит воздушное пространство для российских самолетов, перевозящих миротворцев в Нагорный Карабах, передает РИА Новости со ссылкой на заявление спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе.

В конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе, где конфликт продолжается с 1988 года, предельно накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Оба государства объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.

За это время было несколько попыток прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, согласно которому стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.