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Самолет Грузинских авиалиний доставил в Грузию 61 гражданина страны из Иордании и Саудовской Аравии. Затем их отправили на 14 дневный карантин

Georgian Airways отменила несколько запланированных на ноябрь авиарейсов

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Темы:
Полеты при пандемии – авиарейсы из Грузии (59)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201112/250005366/Georgian-Airways-otmenila-neskolko-zaplanirovannykh-aviareysov-v-noyabre.html

Отмена коснулась трех направлений и в общей сложности шести рейсов: в Париж, Берлин, а также Вену

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В ноябре авиакомпания Georgian Airways сократила количество полетов из-за ограничений, введенных несколькими странами в связи с пандемией коронавируса, говорится в заявлении на странице авиакомпании.

Отмена коснулась трех направлений и в общей сложности шести рейсов:

  • 13, 20, 27 ноября – Тбилиси-Париж-Тбилиси
  • 18, 25 ноября – Тбилиси-Берлин-Берлин
  • 22 ноября – Тбилиси-Вена-Тбилиси

Въезд в эти страны разрешается пассажирам, которые соответствуют определенным критериям и заполнили специальную форму по следующим ссылкам:

https://www.einreiseanmeldung.de/  – для пассажиров, направляющихся в Германию,

https://www.interieur.gouv.fr/ – для пассажиров, направляющихся во Францию.

"За дополнительной информацией обращайтесь в наши офисы и кассы продаж. Запросы на новое бронирование или ваучеры можно отправлять по следующим адресам электронной почты: info@georgian-airways.com; online@georgian-airways.com", – говорится в сообщении авиакомпании.

Темы:
Полеты при пандемии – авиарейсы из Грузии (59)
Теги:
Грузия, авиарейсы, Georgian Airways


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