Georgian Airways отменила несколько запланированных на ноябрь авиарейсов

Отмена коснулась трех направлений и в общей сложности шести рейсов: в Париж, Берлин, а также Вену

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В ноябре авиакомпания Georgian Airways сократила количество полетов из-за ограничений, введенных несколькими странами в связи с пандемией коронавируса, говорится в заявлении на странице авиакомпании.

Отмена коснулась трех направлений и в общей сложности шести рейсов:

13, 20, 27 ноября – Тбилиси-Париж-Тбилиси

18, 25 ноября – Тбилиси-Берлин-Берлин

22 ноября – Тбилиси-Вена-Тбилиси

Въезд в эти страны разрешается пассажирам, которые соответствуют определенным критериям и заполнили специальную форму по следующим ссылкам:

https://www.einreiseanmeldung.de/ – для пассажиров, направляющихся в Германию,

https://www.interieur.gouv.fr/ – для пассажиров, направляющихся во Францию.

"За дополнительной информацией обращайтесь в наши офисы и кассы продаж. Запросы на новое бронирование или ваучеры можно отправлять по следующим адресам электронной почты: info@georgian-airways.com; online@georgian-airways.com", – говорится в сообщении авиакомпании.