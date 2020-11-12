Georgian Airways отменила несколько запланированных на ноябрь авиарейсов

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В ноябре авиакомпания Georgian Airways сократила количество полетов из-за ограничений, введенных несколькими странами в связи с пандемией коронавируса, говорится в заявлении на странице авиакомпании.
Отмена коснулась трех направлений и в общей сложности шести рейсов:
- 13, 20, 27 ноября – Тбилиси-Париж-Тбилиси
- 18, 25 ноября – Тбилиси-Берлин-Берлин
- 22 ноября – Тбилиси-Вена-Тбилиси
Въезд в эти страны разрешается пассажирам, которые соответствуют определенным критериям и заполнили специальную форму по следующим ссылкам:
https://www.einreiseanmeldung.de/ – для пассажиров, направляющихся в Германию,
https://www.interieur.gouv.fr/ – для пассажиров, направляющихся во Францию.
"За дополнительной информацией обращайтесь в наши офисы и кассы продаж. Запросы на новое бронирование или ваучеры можно отправлять по следующим адресам электронной почты: info@georgian-airways.com; online@georgian-airways.com", – говорится в сообщении авиакомпании.