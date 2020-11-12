Эпидемиологи разъяснили, как ночной локдаун повлияет на эпидситуацию в Грузии

В Грузии часть общества поддерживает ограничение на передвижение в ночное время, а другая - не видит в этом смысла. Один из ведущих эпидемиологов объяснил, что к чему

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Ограничение передвижения в ночное время в двухнедельном интервале снижает количество новых случаев COVID-19 приблизительно на 30%, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

"Часто нас критиковали из-за ограничения в ночное время, говорили, неужели коронавирус в 22:00 засыпает и 05:00 просыпается? Нет, господа, все это основано на научном опыте. Ограничение подобного типа в двухнедельном интервале приблизительно на 30% снижает число новых случаев", - отметил Гамкрелидзе.

При этом Гамкрелидзе подчеркнул, что объявление полного локдауна на данном этапе в Грузии не намечается.

Медик также сообщил журналистам, что Грузия 12 ноября получила полмиллиона быстрых тестов и планируется закупка еще одного миллиона. По данным врача, на данный момент в Грузии в резерве около 400 тысяч ПЦР-тестов и около 45 тысяч быстрых тестов.

В Грузии за последние сутки выявили 3 120 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 69 681 случай заражения. Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 358 человек, с начала пандемии вылечились 52 169 пациентов. Скончались 599.

В карантине в данное время находятся 2 506 человек, в стационарах – 4 918, в ковид-гостиницах – 3 311. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.