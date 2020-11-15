Новый туристический маршрут соединит Аджарию с Гурией

На новом маршруте туристы смогут посетить деревню Горжоми, ее красивые деревянные оды, каскадные водопады и пятиглавую мечеть, а также увидеть гору Лекнари, летние стоянки и курорт Бахмаро

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. "Горжоми – гора Лекнари – курорт Бахмаро" – так называется новый переходный маршрут, соединяющий район Хуло (Аджария) с регионом Гурия (Западная Грузия), сообщает телеканал Imedi.

Агентство по развитию туристических продуктов Департамента туризма Аджарии завершило маркирование походно-приключенческого туристического маршрута, который начинается от села Горжоми и заканчивается на курорте Бахмаро через гору Лекнари.

Село Горжоми отличается архитектурой, типичной для высокогорья Аджарии, где достоверно сохранились быт и традиции Аджарии. В деревне до сих пор сохранилось много деревянных од, построенных по старинке. В центре села находится деревянная пятиглавая мечеть и каскадные водопады Давладзевского района. Кроме того, это одно из ущелий Аджарии, где много лошадей, что очень привлекательно для любителей приключенческого туризма.

В этом году Агентство по развитию туристического продукта вместе с туристическим маршрутом Горжоми-Бахмаро осуществило маркирование еще одного нового переходного туристического маршрута.

Переходный маршрут соединяет национальный парк Кинтриши с Джвариминдором, ущельем Чвани и горой Гоми. В муниципалитетах Шуахеви и Кобулети создается 3-4-дневный многообразный походно-туристический маршрут через альпийскую зону.